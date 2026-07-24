Image Canal
Image Canal
Bénin

66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin: Le logo officiel et son guide d’utilisation dévoilés

​En marge des préparatifs de la célébration du 66ᵉ anniversaire de son accession à l’indépendance, prévue pour le 1er août 2026, le Bénin a rendu public le logo officiel destiné à accompagner les festivités sur toute l’étendue du territoire national.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
POLITIQUE
0 vues
whatsapp_image_2026-07-24_at_14.23_36
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

​Pensé comme le symbole de l’unité nationale, des valeurs républicaines et des ambitions de développement du pays, cet élément visuel sera déployé sur l’ensemble des supports de communication liés aux commémorations.

​Afin de garantir une harmonie graphique et le respect de l’image institutionnelle, un guide officiel d’utilisation a été élaboré. Il précise l’ensemble des modalités d’emploi, notamment les codes couleurs, les déclinaisons graphiques autorisées et les règles strictes de mise en page.

​Un appel au respect des directives officielles

​Les administrations publiques, les collectivités territoriales, les médias, les partenaires institutionnels ainsi que l’ensemble des citoyens sont invités à arborer et utiliser ce visuel conformément aux prescriptions établies dans le guide d’utilisation officiel.

whatsapp_image_2026-07-24_at_14.23_36Télécharger
whatsapp_image_2026-07-24_at_14.23_36Télécharger
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:21 Politique : 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin: Le logo officiel et son guide d’utilisation dévoilés
14:45 Célébrité : Obsèques de Françoise Coquet : les adieux déchirants de Michel Drucker à sa sœur jumelle
15:21 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin: Le logo officiel et son guide d’utilisation dévoilés