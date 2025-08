65 ans d’indépendance: passage tour à tour des différents détachements de l’armée béninoise

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a officiellement lancé les festivités ce vendredi 1er août 2025, à Cotonou. Du Monument aux dévoués à la place de l’Amazone, il a honoré la mémoire des héros de la nation et présidé le défilé militaire en présence de plusieurs personnalités de marque.

C’est sous le sceau du recueillement et de la solennité que le président Patrice Talon a donné le coup d’envoi des célébrations du 1er août 2025. Dès les premières heures de la matinée, il s’est rendu à la place du Monument aux dévoués, à Cotonou, pour un hommage silencieux aux martyrs de la nation.

Entouré des autorités locales, notamment le préfet du Littoral Alain Orounla et le maire de la ville Luc Atrokpo, il a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs, accompagné de la traditionnelle sonnerie aux morts.

Peu après cet instant de mémoire, le chef de l’État a rejoint l’esplanade de l’Amazone, haut lieu de rassemblement national, où il a passé en revue les troupes depuis son command-car présidentiel. Une démonstration de fidélité aux traditions militaires et de reconnaissance au rôle stratégique des forces armées dans la stabilité du pays.

La tribune officielle, érigée pour l’occasion, a accueilli un parterre de personnalités. On pouvait y voir les membres du gouvernement, le corps diplomatique accredité au Bénin, des responsables politico-administratifs ainsi que des figures emblématiques de la scène politique nationale. Parmi elles, l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou et Antoine Idji Kolawolé, ancien président de l’Assemblée nationale.

Un défilé militaire hautement symbolique

Avant le démarrage des défilés, le chef de l’État s’est levé pour saluer les drapeaux du Bénin et de la Côte d’Ivoire, en signe de fraternité et de respect entre les deux nations. Après le dépôt de gerbe et l’installation du président Patrice Talon dans la tribune officielle, les défilés ont démarré avec le passage tour à tour des différents détachements de l’armée béninoise.

- Publicité-

La cérémonie a culminé avec le traditionnel défilé militaire, orchestré avec rigueur et précision. Entre fanfares, parades motorisées et démonstrations des différentes unités, le public a pu mesurer l’évolution des capacités de défense du pays. Le président Talon, debout et attentif, a salué chaque contingent, exprimant ainsi son soutien constant aux forces de sécurité.