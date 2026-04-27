Trêve politique post-présidentielle: Les Démocrates annoncent une phase de réorganisation interne

Le parti Les Démocrates a pris acte de l’entrée en vigueur de la trêve politique consécutive à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle.

L’annonce a été faite à travers un communiqué daté du 26 avril 2026, publié à Cotonou.

Selon le document, cette nouvelle séquence juridique et politique découle de l’application de l’article 5.1 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n°2025-20 du 17 décembre 2025. Cette disposition instaure une suspension temporaire des activités politiques à caractère strictement électoral, sans pour autant interdire l’action politique dans son ensemble.

Face à ce cadre normatif, Les Démocrates indiquent vouloir adapter leur fonctionnement durant la période de trêve. Le parti annonce l’organisation prochaine d’un atelier de formation interne, destiné à informer et sensibiliser ses cadres et militants sur les implications concrètes de l’article 5.1 de la Constitution.

Cet atelier sera suivi d’un Conseil national extraordinaire. Plusieurs points stratégiques y seront examinés, notamment l’orientation politique du parti à la lumière de la nouvelle réforme constitutionnelle, les choix stratégiques à opérer dans ce contexte inédit, ainsi que les modalités de fonctionnement des structures du parti jusqu’au congrès ordinaire prévu pour octobre 2026.

Dans sa conclusion, la direction du parti appelle l’ensemble des militants à faire preuve de retenue, de discipline et de cohésion, estimant que cette période de trêve doit être mise à profit pour renforcer l’organisation interne et préparer les prochaines échéances politiques dans le respect du cadre constitutionnel en vigueur.