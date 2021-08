L’Afghanistan rebaptisé « Emirat islamique d’Afghanistan » par les Taliban

Au pouvoir depuis dimanche, date du renversement du régime d’Ashraf Ghani, les Taliban ont rebaptisé l’Afghanistan « Emirat islamique d’Afghanistan ».

Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, est envahi depuis dimanche par les Taliban. A l’aéroport du pays, l’inquiétude et la psychose s’entremêlent, malgré l’assurance des nouvelles autorités du pays qui entendent agir avec pacifisme. Au moins 7 personnes ont été tuées et d’autres sont tombées du vol.

A lire aussi: Afghanistan: Facebook fait, à sa manière, la lutte contre les talibans

Aux dernières nouvelles, on apprend que l’Afghanistan a été rebaptisé « Emirat islamique d’Afghanistan » par les Taliban. Ils ont également réaffirmé la primauté de la loi islamique. « Dans l’Emirat islamique d’Afghanistan », indique un responsable des Taliban, « il n’est pas question que les femmes soient des victimes ». Dans le cadre de la loi islamique et dans le respect des valeurs traditionnelles afghanes, nous sommes disposés à faire en sorte que les femmes puissent étudier et travailler. »

Les talibans ou taliban, formant l’Émirat islamique d’Afghanistan depuis 2021 et aussi pendant une période entre 1996 et 2001, sont un mouvement fondamentaliste islamiste armé œuvrant en Afghanistan et au Pakistan depuis octobre 1994. Il y a 25 ans, ils ont pris le pouvoir avant d’être chassés 5 ans plus tard, avec l’aide des Occidentaux.