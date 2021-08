Côte d’Ivoire: Henri Konan Bédié écrit à Alassane Ouattara

Le chef du principal parti de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié, a adressé, jeudi, une lettre au président Alassane Ouattara. Selon la requête formulée, Bédié souhaite l’organisation d’un dialogue politique inclusif, tout en énumérant les points à décliner.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, prendra la parole ce vendredi, pour son traditionnel discours à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. En prélude à ce message du chef de l’Etat à la nation, Henri Konan Bédié a fait une série de demandes à la plus haute autorité ivoirienne.

Dans sa correspondance en date du jeudi 04 août 2021, Henri Konan Bédié a demandé à Alassane Ouattara, l’ouverture d’un dialogue politique inclusif. Le découpage électoral, en préservant les acquis, l’audit de la liste électorale… sont des points que le chef du PDCI-RDA souhaiterait voir à l’ordre du jour.

Une assise entre Ouattara, Gbagbo et lui, est aussi souhaitée. L’autre volonté exprimée par le fils de Daoukro est la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques, tels que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. L’organisation d’assises nationales pour la paix et la réconciliation est également une priorité pour Bédié.

Dans son discours très attendu, Alassane Ouattara, qui a reçu au palais présidentiel, il y a quelques jours, Laurent Gbagbo, va beaucoup s’inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale. L’appel à la paix et à l’unité sera réitéré dans ce discours très attendu du chef de l’Etat qui n’oubliera pas non plus, les domaines de la santé, l’éducation et la sécurité.