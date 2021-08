Côte d’Ivoire: l’athlète Ruth Gbagbi, portée disparue à Tokyo, attendue ce jeudi à Abidjan

L’athlète ivoirienne, Ruth Gbagbi, médaillée de bronze au Taekwondo (-67 Kg) aux Jeux olympiques Tokyo 2020, a fait ses valises et a quitté le Japon, mercredi, sans prévenir les siens, selon une note du Comité national olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CIV).

Ruth Gbagbi n’est plus au pays du soleil levant. Seule médaillée ivoirienne aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’athlète est parti du Village olympique, dans la soirée de mercredi 4 août 2021. « Elle a quitté la résidence affectée à la Côte d’Ivoire sans informer le Chef de mission, M. Yapi Pépin, Membre du CNO-CIV, garant devant le Comité international olympique (CIO) et le Comité d’organisation des Jeux japonais, de tous les athlètes, officiels technique et médical, résidant en ces lieux créés pour héberger les participants à ces olympiades“, informe un communiqué de CNO-CIV.

“C’est avec stupéfaction que le Chef de mission a découvert devant sa porte, les clés de la chambre que Gbagbi Ruth occupait depuis son arrivée. Lorsqu’il part vérifier si cette clé n’est pas tombée à l’insu de l’athlète, M. Yapi découvre que Gbagbi Ruth n’est pas dans sa chambre ainsi que ses affaires personnelles. Il ressort des vérifications que l’athlète a quitté le village olympique pour l’aéroport où elle a pris un vol pour Abidjan”, détaille le communiqué.

Le comité olympique de Côte d’Ivoire dit être surpris du comportement de l’athlète. “L’attitude de l’athlète est d’autant plus surprenante, qu’elle avait donné l’assurance au président du Comité national olympique de Côte d’Ivoire, le Général Lassana Palenfo, lors d’un échange téléphonique, qu’elle sera aux côtés de la sprinteuse Marie-Josée Ta Lou, porte-drapeau de la Côte d’Ivoire, à la cérémonie de clôture des Jeux, le 8 août au stade olympique de Tokyo, parce que l’athlète Cissé Gue, souffrant d’une blessure aux adducteurs, se trouve dans l’impossibilité de participer au défilé de clôture des Jeux. Voici les circonstances dans lesquelles l’athlète Gbagbi a quitté le village olympique et Tokyo pour Abidjan ».

Mais, contrairement à la déclaration du comité olympique, un communiqué du Ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive de Côte d’Ivoire annonce un accueil triomphal, ce jeudi après-midi, pour Ruth Gbagbi, en présence de sa famille et de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, selon Koaci. On se demande donc pourquoi le comité olympique parle de la disparition de Ruth Gbagbi.