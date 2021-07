Mercato: le gardien portugais, Rui Patricio, quitte les Wolves et rejoint Jose Mourinho en Serie A

Le club italien de l’AS Roma vient de s’offrir les services du gardien de but portugais, Rui Patricio. Il a rejoint les italiens après un accord mardi soir entre la Roma et Wolverhampton.

Rui Patricio, 33 ans, va quitter son club actuel de Premier League pour s’engager avec la Roma en Serie A. L’annonce a été faite mardi soir par Wolverhampton et le montant initial du transfert serait de 9,8 millions de livres sterling. Patricio rejoindra ainsi son compatriote, Jose Mourinho, qui commencera également sa première saison en tant que manager du club italien.

C’est la première recrue de Mourinho dans le mercato depuis que l’ancien patron de Tottenham a été nommé entraîneur-chef en mai et d’autres recrues pourraient suivre. « Roma est un grand club et un nouveau défi et je suis ravi d’essayer d’aider le club à atteindre ses objectifs », a déclaré Patricio sur asroma.com. « En Jose Mourinho, nous parlons de l’un des plus grands entraîneurs du monde et je suis ravi de commencer à travailler avec lui et de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe », a-t-il ajouté.

Patricio a rejoint les Wolves en 2018 après avoir demandé à quitter le Sporting à la suite d’une attaque sur le terrain d’entraînement du club de Lisbonne par des supporters. Le gardien de but vétéran a fait plus de 135 apparitions pour les Wolves, avec 37 feuilles blanches, et a aidé l’équipe à se qualifier pour l’Europe sous l’ancien patron, Nuno Espirito Santo.