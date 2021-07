L’Union Européenne annonce une mission de formation militaire au Mozambique

L’Union Européenne a approuvé lundi, la mise en place d’une mission de formation militaire au Mozambique. Le mandat initial de la mission aura une durée de deux ans.

L’Union Européenne va déployer au Mozambique, une mission militaire de formation à mandat non exécutif dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le Conseil européen a adopté lundi une décision mettant en place une mission militaire de formation de l’UE au Mozambique (EUTM Mozambique), a annoncé le Conseil dans un communiqué publié sur son site.

Selon le communiqué du Conseil, la mission a pour objectif de former les forces armées mozambicaines à la protection de la population civile et au rétablissement de la sûreté et la sécurité dans la province de Cabo Delgado, et de les y aider.

Cette mission, dont le mandat initial a une durée de deux ans, donnera une formation militaire comprenant une préparation opérationnelle, une formation spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi qu’une formation et une instruction sur la protection des civils et sur le respect du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, précise le Conseil européen.

Depuis 2017, situation sécuritaire et humanitaire au Mozambique se dégrade davantage. Des attaques terroristes sont particulièrement concentrées dans le nord du Cabo Delgado. Récemment, le Rwanda a annoncé l’envoi de 1000 soldats et policiers au Mozambique pour combattre le terrorisme. Les Etats de l’Afrique australe ont également annoncé en commun accord, l’envoi d’une force régionale au Mozambique.