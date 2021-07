Terrorisme au Mozambique: le Rwanda annonce l’envoi de 1000 soldats et policiers

Le Rwanda a annoncé vendredi qu’il va envoyer un millier de soldats au Mozambique, pour aider ce pays à lutter contre les groupes armés jihadistes dans la province de Cabo Delgado, au Nord du pays.

Le Gouvernement rwandais a annoncé, vendredi, dans un communiqué, l’envoi de « 1000 soldats et policiers au Mozambique pour combattre le terrorisme ». « Le gouvernement du Rwanda, à la demande du gouvernement du Mozambique, commencera aujourd’hui le déploiement d’un contingent de 1 000 soldats et policiers à Cabo Delgado, une province du Mozambique, actuellement touchée par le terrorisme et l’insécurité », a déclaré Kigali.

« Le contingent rwandais soutiendra les efforts visant à restaurer l’autorité de l’État mozambicain en menant des opérations de combat et de sécurité, ainsi que la stabilisation et la réforme du secteur de la sécurité (RSS) », poursuit le communiqué. Selon le gouvernement rwandais, ces militaires et policiers dépêchés au Mozambique vont travailler en étroite collaboration avec « les Forces de défense armées du Mozambique (FADM) et les forces de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ».

Ce déploiement fait suite à la signature de plusieurs accords entre les deux pays en 2018. Depuis octobre 2017, des extrémistes armés ont lancé une insurrection dans la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Le 24 mars 2021, ils se sont emparés de la ville de Palma, ont assassiné des dizaines de civils, et déplacé plus de 35 000 habitants.