Crise diplomatique: l’Algérie rappelle son ambassadeur à Rabat

L’Algérie a mis en exécution ses menaces après l’intervention du représentant du Maroc aux Nations unies, qui aurait exhibé « une carte de l’Algérie amputée de la Kabylie ». Ce dimanche, elle a rappelé son ambassadeur à Rabat.

Le torchon brûle entre Alger et Rabat. L’Algérie a rappelé ce dimanche, son ambassadeur à Rabat, d’autres mesures ne sont «pas exclues». Plus tôt, l’Algérie s’était montrée hostile face à l’intervention du représentant du Maroc aux Nations unies, qui aurait exhibé « une carte de l’Algérie amputée de la Kabylie (une région historique située dans le Nord de l’Algérie, à l’est d’Alger) ».

« Cette communication diplomatique marocaine est aventuriste, irresponsable et manipulatrice. Elle relève d’une tentative à courte vue, simpliste et vaine, destinée à cultiver un amalgame outrancier entre une question de décolonisation dûment reconnue comme telle par la communauté internationale (Sahara) et ce qui n’est qu’un complot dirigé contre l’unité de la nation algérienne », avait dénoncé la diplomatie algérienne.

« Cette même communication heurte frontalement les principes et les accords qui structurent et inspirent les relations algéro-marocaines. Elle constitue une violation flagrante du droit international et de l’Acte constitutif de l’Union africaine qui évoque une dérive particulièrement dangereuse, y compris pour le Royaume du Maroc lui-même dans ses frontières internationalement reconnues.”, a-t-elle ajouté.

Pour l’heure, les autorités marocaines n’ont pas encore réagi à cette mesure diplomatique de l’Algérie qui coïncident avec une série d’accords militaires et technologiques signés entre le Maroc et Israël.