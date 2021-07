Bénin: plus d’élection pour désigner recteurs et doyens dans les universités publiques

L’élection comme mode de désignation des recteurs et doyens des universités publiques est en passe de devenir une procédure ancienne. Les réformes en cours dans ce sous secteur de l’enseignement a opté pour un autre mode de désignation.

La commission mise en place par le gouvernement pour penser les réformes dans l’enseignement supérieur a opté pour la suppression de l’élection comme mode de désignation des recteurs et doyens des universités publiques. La proposition sur le nouveau mode de désignation des recteurs et doyens comme d’autres propositions d’ailleurs considérées comme des innovations ont été approuvées par les acteurs du monde universitaire lors d’un séminaire organisé le 10 juillet dernier.

Au cours de ce séminaire, le nouveau mode de désignation de ces autorités universitaires a été présenté aux acteurs par le professeur Dodji Amouzouvi. De ses explications, il ressort que les anciens modes de désignation des recteurs et doyens d’universités seront abandonnés au profit d’une nouvelle procédure qui s’éloigne de toute élection.

« Aujourd’hui, ce que le gouvernement qui est propriétaire des universités publiques propose, est que tous ceux qui veulent diriger l’Université ou une faculté puissent candidater, passer par toutes les étapes, parmi lesquelles, il y a, entre autres, l’appel à candidature, le dépôt de dossier, l’étude des dossiers, l’interview…tout ceci suivant des critères bien définis et une procédure rigoureuse claire et éprouvée« , a-t-il partagé.

Ainsi, les candidats à l’un de ses postes doit pouvoir défendre devant un comité qui sera mis en place, ce qu’il compte faire en tant que recteur ou doyen pour le développement de l’université.

Il a donc la latitude en tant que candidat à préparer son dossier en toute liberté. Il viendra ensuite défendre le dossier devant l’instance qui sera mise en place tout en détaillant dans son exposé sa vision et les stratégies qu’il entend mettre en œuvre pour le rayonnement du centre du savoir.

L’institution d’un conseil d’administration, l’autre innovation…

Bien que le recteur ou le doyen soit désigné sur la base d’un dossier de candidature qu’il a défendu, la mise en œuvre de sa politique de gestion sera encadrée par un conseil d’administration. Ce conseil d’administration aux dires de l’universitaire Dodji Amouzouvi sera un peu comme la structure majeure d’où partiront les grandes orientations et décisions que le Recteur aura à charge d’exécuter avec son équipe.

A croire ce dernier, ce nouveau mode de désignation des recteurs et des doyens n’a jamais été expérimenté au Bénin. « On va la mettre en œuvre et avec la nouvelle rigueur qu’on imprime au pays, point n’est besoin de douter de sa réussite« , a conclu le professeur Dodji Amouzouvi dans son exposé.