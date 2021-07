Bénin – Affaire SOGEMA: « Je rends grâce à Dieu que mon nom soit lavé », Arnaud Agbodjèté

Cité dans l’affaire dite de « diffamation » contre le Directeur général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), Arnaud Agbodjèté a été relaxé à l’issue du procès qui s’est tenu ce mercredi. Contacté par BENIN WEB TV, il réaffirme son innocence dans cette affaire.

A l’issue du procès tenu au tribunal de première instance de Cotonou, Arnaud Agbodjèté, DGA de la SOGEMA, a été relaxé. La justice n’a donc pas eu de preuve pour attester de son implication dans cette affaire, dont le plaignant est Armand Gansè, Directeur général de la structure. « Aucune preuve n’a été apportée », a-t-il martelé.

Le principal accusé, je ne le connais pas. Je l’ai vu trois fois. Les trois fois, c’était dans le Bureau de mon DG. Ils semblaient tellement proches. Arnaud Agbodjèté

Arnaud Agbodjèté jure ne pas connaître le principal accusé, Raoul Gnonlonfoun. « Je ne connais même pas son prénom. J’ai entendu parler de lui lors de mon audition à l’OCRC. Et il a dit devant le procureur et les juges, qu’il n’a aucun contact avec moi. On a demandé à Raoul Gnonlonfoun, il a dit qu’il n’avait jamais eu à faire à moi. « rapporte le DGA de la SOGEMA, très touché par la situation.

Il pense avoir été injustement accusé et son nom discrédité. « Je suis vraiment surpris qu’on m’est mêlé à cette affaire. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu que mon nom soit lavé. Le discrédit a été jeté sur moi », a-t-il confié à BENIN WEB TV, avec un air triste.