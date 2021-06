Quinze mois après avoir lancé ses travaux, le Togo dispose d’une nouvelle centrale solaire photovoltaïque à Blitta (270 km au nord de Lomé, Région Centrale). Le président Faure Essozimna Gnassingbé a officiellement inauguré, mardi, l’infrastructure, en présence des membres du gouvernement et de nombreux officiels.

Le Togo se dote de la plus grande centrale solaire en Afrique de l’Ouest. Baptisée “Cheikh Mohammed Bin Zayed” du nom du prince héritier d’Abou Dhabi, la centrale construite par le spécialiste émirati des infrastructures énergétiques, AMEA Power, est le fruit d’un partenariat public-privé, et surtout la consécration du premier projet d’énergies renouvelables à grande échelle du pays.

J'ai présidé ce jour la cérémonie d'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de 50MW à Blitta.



Fruit d'un partenariat public-privé, cette centrale du nom du Prince Emiratie, Sheikh @MohamedBinZayed, est la consécration… 1/4 pic.twitter.com/KJEDc36Z7D — Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) June 22, 2021

A lire aussi: Le Togo au Commonwealth, ça se précise !

Plus grand projet solaire en cours dans la sous-région

En effet, la centrale construite avec 80% de la main d’œuvre locale et dotée d’une puissance installée de 50 MW, fournira de l’énergie à un peu plus de 158 000 foyers de Blitta, mais aussi de villes environnantes, grâce à une production d’électricité de 90 255 MWh par an.

Avec 123 344 panneaux couvrant près de 92 hectares, il s’agit du plus grand projet solaire en cours en Afrique de l’Ouest. L’infrastructure qui a coûté 35 milliards FCFA, se veut également éco-responsable, puisqu’elle permettra d’économiser plus d’un million de tonnes de CO 2 , tout au long de sa durée d’activité.

Vers l’électricité pour tous

Pour le gouvernement, qui a mis en service il y a deux mois une autre infrastructure énergétique de grande puissance, c’est une nouvelle matérialisation des ambitions du pays : “Notre ambition est de faciliter un accès universel à l’électricité et de desservir tous les ménages togolais en énergie propre et renouvelable”, a indiqué le Chef de l’Etat, rappelant la volonté du Togo d’augmenter progressivement le taux d’électrification (urbaine comme rurale), et de s’assurer une stabilité et une autonomie énergétique à l’horizon 2030. Dans ce sens, deux autres centrales solaires seront bientôt construites dans les préfectures de Tchaoudjo et de la Kozah. “Cheikh Mohammed Bin Zayed” sera exploitée pendant 25 ans par AMEA Power.