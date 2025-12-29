Accueil En Brève 13 morts, 98 blessés dans un nouvel accident ferroviaire au Mexique

Un accident de train transportant 250 personnes s’est produit dimanche 28 décembre dans l’État d’Oaxaca, au sud du Mexique, faisant au moins 13 morts et 98 blessés, ont indiqué les autorités; la Marine mexicaine, opératrice de la ligne ferroviaire concernée, a précisé dans un communiqué que 139 personnes étaient hors de danger, 98 blessées et que 13 personnes ont perdu la vie.