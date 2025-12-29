13 morts, 98 blessés dans un nouvel accident ferroviaire au Mexique
Un accident de train transportant 250 personnes s’est produit dimanche 28 décembre dans l’État d’Oaxaca, au sud du Mexique, faisant au moins 13 morts et 98 blessés, ont indiqué les autorités; la Marine mexicaine, opératrice de la ligne ferroviaire concernée, a précisé dans un communiqué que 139 personnes étaient hors de danger, 98 blessées et que 13 personnes ont perdu la vie.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires