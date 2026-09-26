Éliminatoires CAN 2027 : mené 2-0, le Zimbabwe renverse la Sierra Leone avec un Munetsi en feu

À la pause, le Zimbabwe était mené 2-0. Au coup de sifflet final, les Warriors avaient gagné 3-2. Face à la Sierra Leone, Marshall Munetsi a été le visage d’un retournement de situation parmi les plus spectaculaires de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Allie Conteh puis Sallieu Tarawalie avaient donné deux buts d’avance aux Sierra-Léonais. Le Zimbabwe semblait alors se diriger vers une entrée en matière très compliquée.

Munetsi a relancé son équipe après la pause. Tawanda Chirewa a ensuite égalisé avant que le milieu zimbabwéen ne frappe une seconde fois pour compléter la remontée.

Ramon Catala, qui dirigeait son premier match avec les Warriors, a surtout retenu la réaction mentale de son groupe. Le technicien a salué une équipe qui n’a pas lâché malgré un scénario presque compromis à la mi-temps.

Munetsi transforme un naufrage annoncé en victoire

Avec son doublé, le joueur a fait basculer une soirée qui semblait promise à la Sierra Leone. Le Zimbabwe démarre ainsi sa campagne avec trois points et un succès dont le scénario pourrait compter bien au-delà du classement.