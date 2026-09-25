CAN 2027 : Aiyegun Tosin répond à Lassina Traoré, le Bénin accroche le Burkina Faso

Le Bénin a tenu tête au Burkina Faso ce vendredi 25 septembre 2026 au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, les Guépards et les Étalons se sont séparés sur un score de 1-1.

Le Bénin a arraché un point sur la pelouse du Burkina Faso ce vendredi 25 septembre 2026 à Ouagadougou. Menés à la pause, les Guépards sont revenus au score en seconde période pour obtenir un nul 1-1 face aux Étalons, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Le Burkina Faso a ouvert le score à la 20e minute. Lassina Traoré s’est chargé d’un penalty pour donner l’avantage aux Étalons. Les Burkinabè ont conservé ce court avantage jusqu’à la pause.

Le Bénin a dû attendre la seconde période pour réagir. À la 68e minute, les Guépards ont à leur tour obtenu un penalty. Aiyegun Tosin a transformé la tentative pour remettre les deux équipes à égalité, 1-1.

Un point ramené de Ouagadougou

Le score n’a plus évolué jusqu’au coup de sifflet final. Le Bénin repart ainsi du Stade du 4-Août avec un point pour son entrée dans ces qualifications, face à une sélection burkinabè qui évoluait devant son public.

La rencontre comptait pour la première journée du groupe F des éliminatoires de la CAN 2027. Le Burkina Faso et le Bénin partagent cette poule avec la Mauritanie et la République centrafricaine.

Dans l’autre match du groupe, la Mauritanie s’est imposée 3-1 contre la République centrafricaine et prend les commandes avec trois points.

Le Bénin poursuivra sa campagne le 29 septembre face à la Mauritanie.

La Mauritanie prend les commandes du groupe

Dans l’autre rencontre du groupe F, disputée jeudi, la Mauritanie s’est imposée 3-1 contre la République centrafricaine. Aboubakary Koita a ouvert le score sur penalty à la 32e minute, avant que Goduine Koyalipou n’égalise pour les Centrafricains à la 48e. D. Camara à la 69e puis M. Diallo à la 89e ont offert la victoire aux Mourabitounes.

Avec ce résultat, la Mauritanie compte trois points après la première journée, tandis que le Burkina Faso et le Bénin prennent chacun un point à l’issue de leur confrontation.