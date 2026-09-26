Éliminatoires CAN 2027 : Patrick Vieira accroché dès sa première avec le Sénégal

Patrick Vieira a quitté sa première rencontre à la tête du Sénégal sans victoire. Les Lions de la Teranga ont été tenus en échec 1-1 par le Mozambique vendredi, après avoir pourtant ouvert le score par Nicolas Jackson.

André Kouagou Assane
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Patrick Vieira est le nouvel entraÃ®neur du RC Strasbourg
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L’attaquant sénégalais a trouvé la faille à la 32e minute et placé son équipe dans une situation favorable. Le Sénégal a ensuite laissé le Mozambique revenir avant la pause, Geny Catamo égalisant pour les Mambas.

Avant la rencontre, Vieira avait insisté sur l’état d’esprit observé à l’entraînement. « J’ai vu des joueurs concentrés sur les détails et un groupe qui prenait vraiment plaisir à être ensemble », avait-il expliqué après sa première séance avec les Lions.

La seconde période n’a pas permis au Sénégal de reprendre l’avantage. Pour Vieira, nommé à la tête d’une sélection habituée aux premiers rôles en Afrique, ce nul constitue donc une première sortie sans échec mais sans effet d’annonce non plus.

Nicolas Jackson, lui, a livré la réponse la plus concrète de la soirée en marquant. Le Sénégal devra maintenant transformer davantage sa possession et ses temps forts lors de la prochaine journée.

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