Éliminatoires CAN 2027 : deux débutants renversent Madagascar et sauvent le Nigeria

Deux premières sélections, deux buts. George Ilenikhena et Moses Usor ont permis au Nigeria de renverser Madagascar 2-1 vendredi pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027, alors que les Super Eagles étaient privés de Victor Osimhen.

Madagascar avait pourtant frappé en premier par Clément Couturier à la 16e minute. Le Nigeria a longtemps cherché la faille avant qu’Ilenikhena n’égalise dans le temps additionnel de la première période, à la 45e+1.

La décision est venue du banc. Entré en jeu, Moses Usor a marqué à la 65e minute et offert les trois points aux Super Eagles. Comme Ilenikhena, il disputait sa première rencontre avec la sélection A.

Des débuts qui changent la soirée

Le succès n’a pas effacé toutes les réserves autour de la prestation nigériane. Plusieurs supporters ont jugé le contenu trop laborieux face à Madagascar, malgré la réaction après l’ouverture du score.

Pour Eric Chelle, le principal enseignement est ailleurs : deux joueurs encore sans référence internationale ont répondu immédiatement lorsqu’ils ont été sollicités. Dans une attaque très dépendante de ses cadres ces dernières années, Ilenikhena et Usor ont gagné du terrain dès leur première apparition.