Zendaya et Tom Holland : mariage secret présumé, un admirateur renvoyé en psychiatrie

Zendaya et Tom Holland ont officialisé leur union après une relation tenue à l’écart des projecteurs, une discrétion ponctuée d’indices publics : une bague aperçue lors de la 82e cérémonie des Golden Globes le 5 janvier 2025, une confirmation d’engagement relayée par TMZ quelques heures plus tard, puis l’annonce selon laquelle le mariage avait déjà eu lieu, faite sur le tapis rouge des Screen Actors Guild Awards. Leur parcours, mêlant apparitions publiques mesurées et choix de confidentialité, suscite une forte attention médiatique et de nombreux commentaires sur la gestion de leur vie privée.

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Homecoming et ont progressivement laissé transparaître leur complicité, à la fois à l’écran et lors de quelques apparitions partagées. Dans un entretien accordé à GQ, Tom Holland a résumé leur posture face aux médias : « Ce n’est pas mon histoire, c’est notre histoire ». Le couple, souvent décrit comme discret, affiche néanmoins des moments de proximité sur les tapis rouges et sur les réseaux sociaux depuis novembre 2021, date à partir de laquelle leur relation est devenue davantage visible publiquement.

La révélation d’un anneau à l’annulaire gauche de Zendaya, porté sur un tapis rouge en orange Louis Vuitton, a alimenté les spéculations jusqu’à la confirmation d’un engagement par des médias américains. Quelques semaines plus tard, des apparitions publiques, notamment une sortie à Los Angeles le 18 février où l’on a de nouveau aperçu un anneau en or, ont ravivé les discussions sur une cérémonie tenue en privé.

Un mariage célébré loin des caméras et un passé de harcèlement

Selon des propos rapportés par des proches, le couple a choisi une célébration intime plutôt que médiatique. C’est le styliste et ami de Zendaya, Law Roach, qui a affirmé à Access Hollywood que « Le mariage avait déjà eu lieu. Vous l’avez manqué ! », confirmant que l’union s’était déroulée hors de la vue du public. Les informations disponibles indiquent une volonté claire des deux artistes de préserver la confidentialité des étapes majeures de leur vie commune.

La discrétion du couple contraste avec des épisodes plus troublants vécus par l’actrice. En mai 2024, un homme originaire de Rennes, identifié comme Laurent, âgé de 53 ans, a été déclaré « irresponsable pénalement » par le tribunal correctionnel de Rennes après des faits de harcèlement qui avaient débuté en septembre 2023. Selon le ministère public, ses messages envers Zendaya sont passés d’un ton élogieux à des propos « délirants, véritables et macabres », incluant des menaces proférées en février 2024 lors de la venue de l’actrice à Paris pour l’avant-première de Dune : Deuxième Partie au Grand Rex.

Face à ces agissements, l’équipe de Zendaya a pris des mesures concrètes : la comédienne a mandaté un cabinet américain de « gestion des risques » et un cabinet parisien a alerté le procureur de Rennes « en plein week-end ». Le procureur Philippe Astruc a précisé que l’individu avait multiplié les comptes pour propager des propos inacceptables, citant notamment la phrase « Je vais te kidnapper derrière un buisson ». Le tribunal correctionnel de Rennes a statué sur sa responsabilité pénale en mai 2024.