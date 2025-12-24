Accueil En Brève Zelensky promet des élections en Ukraine une fois l’accord de paix signé

Zelensky promet des élections en Ukraine une fois l’accord de paix signé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi 24 décembre 2025 qu’il organiserait une élection présidentielle après la signature d’un accord mettant fin à la guerre avec la Russie, selon la dernière version d’un plan américain négocié depuis des semaines entre Kiev et Washington. Interrogé par des journalistes, dont ceux de l’AFP, Zelensky a indiqué que la mouture du document, transmise à Moscou pour commentaires, stipule que « l’Ukraine doit organiser des élections dès que possible après la signature de l’accord ». Il a par ailleurs déclaré s’attendre à une réponse de la Russie ce mercredi sur ce plan américain visant à mettre fin au conflit.