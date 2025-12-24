La suite après la publicité
Zelensky promet des élections en Ukraine une fois l’accord de paix signé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi 24 décembre 2025 qu’il organiserait une élection présidentielle après la signature d’un accord mettant fin à la guerre avec la Russie, selon la dernière version d’un plan américain négocié depuis des semaines entre Kiev et Washington. Interrogé par des journalistes, dont ceux de l’AFP, Zelensky a indiqué que la mouture du document, transmise à Moscou pour commentaires, stipule que « l’Ukraine doit organiser des élections dès que possible après la signature de l’accord ». Il a par ailleurs déclaré s’attendre à une réponse de la Russie ce mercredi sur ce plan américain visant à mettre fin au conflit.

