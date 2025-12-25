La suite après la publicité
Zelensky affirme avoir discuté de l’Ukraine avec les émissaires américains Witkoff et Kushner

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi 25 décembre avoir eu un entretien téléphonique avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après avoir dévoilé la veille les détails d’un nouveau plan américain destiné à mettre fin à la guerre avec la Russie. « Nous avons discuté de certains détails importants du travail en cours. Il existe de bonnes idées qui peuvent contribuer à un résultat commun et à une paix durable », a‑t‑il indiqué sur Facebook.

