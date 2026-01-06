Accueil En Brève Zelensky à l’Élysée pour le sommet des alliés ukrainiens

Volodymyr Zelensky est arrivé mardi 6 janvier à la mi-journée au palais de l’Élysée à Paris, où il a été accueilli par Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les présidents ukrainien et français se sont entretenus en tête-à-tête avant de partager un déjeuner auquel ont également pris part les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, arrivés en fin de matinée au palais présidentiel pour des réunions préparatoires. À l’issue du déjeuner a été lancé un sommet de la « coalition des volontaires » chargé de finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev dans l’éventualité d’un cessez-le-feu avec la Russie.