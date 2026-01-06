Zelensky à l’Élysée pour le sommet des alliés ukrainiens
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi 6 janvier à la mi-journée au palais de l’Élysée à Paris, où il a été accueilli par Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les présidents ukrainien et français se sont entretenus en tête-à-tête avant de partager un déjeuner auquel ont également pris part les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, arrivés en fin de matinée au palais présidentiel pour des réunions préparatoires. À l’issue du déjeuner a été lancé un sommet de la « coalition des volontaires » chargé de finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev dans l’éventualité d’un cessez-le-feu avec la Russie.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires