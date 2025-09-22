Zaporijjia : des morts après un bombardement russe

PAR PAYS
Lundi 22 septembre, au moins trois personnes ont été tuées dans un bombardement aérien russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités, selon l’AFP. Le chef de l’administration régionale, Ivan Fedorov, a précisé sur Telegram que le raid avait également fait deux blessés, dont un dans un état grave. D’autres attaques russes durant la nuit de dimanche à lundi ont entraîné un blessé à Kiev et un autre à Soumy, selon des responsables locaux. De leur côté, les autorités russes ont fait état dimanche soir de trois morts et de 16 blessés en Crimée à la suite d’une attaque de drones ukrainienne, indique encore l’AFP.

