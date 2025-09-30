Zaporijjia déconnectée depuis une semaine, Zelensky alerte sur une situation «critique»

En Brève

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi 30 septembre que la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes, était déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis sept jours, qualifiant la situation de « critique » et potentiellement dangereuse. Dans son discours quotidien, il a expliqué que, en raison des attaques russes, la centrale avait perdu son alimentation et était désormais alimentée uniquement par des générateurs diesel. Zelensky a ajouté que ce sont les forces russes qui empêchent la réparation des lignes électriques menant à la centrale et la restauration de la sécurité de base par leurs frappes, une situation qu’il a décrite comme une menace pour « absolument tout le monde ».