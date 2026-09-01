Ibrahim Mbaye quitte le PSG pour Aston Villa

Le transfert permanent de l’ailier sénégalais de 18 ans a été annoncé après huit saisons de formation et de progression à Paris.

Le Paris Saint-Germain a annoncé le 1er septembre 2026 qu’Ibrahim Mbaye rejoignait Aston Villa dans le cadre d’un transfert permanent.

Le PSG indique que l’ailier de 18 ans avait intégré son académie à dix ans, avant de rejoindre l’équipe première après huit saisons au club, avec huit trophées remportés sous les couleurs parisiennes.

Dans son communiqué, le club parisien présente Mbaye comme un international sénégalais né le 24 janvier 2008 à Trappes, crédité de 15 sélections et de quatre buts, dont une réalisation contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Sky Sports a rapporté que l’opération était évaluée à 47 millions de livres, soit environ 55 millions d’euros.