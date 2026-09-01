Tanzanie : la Serbie annonce l’ouverture d’une ambassade à Dodoma

Après une rencontre entre les chefs de la diplomatie tanzanienne et serbe, Belgrade a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade à Dodoma, sa 15e représentation sur le continent africain.

La Serbie va ouvrir une ambassade à Dodoma, la capitale tanzanienne, une décision annoncée lundi 31 août à l’issue d’une rencontre entre le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, Mahmoud Thabit Kombo, et son homologue serbe, Marko Đurić.

Cette nouvelle représentation portera à 15 le nombre d’ambassades serbes sur le continent africain, où Belgrade en compte actuellement 14, selon les informations relayées par l’agence Ecofin.

Les échanges commerciaux entre les deux pays restent modestes : 7,5 millions d’euros en 2025, dont 6,4 millions d’euros d’exportations serbes vers la Tanzanie et 1,1 million d’euros dans le sens inverse. Les deux ministres ont convenu de créer une commission économique mixte chargée de « promouvoir le commerce, l’investissement et une coopération économique plus large entre les deux pays ».

Du côté tanzanien, les priorités d’investissement évoquées concernent l’agriculture, les mines, l’énergie, les infrastructures, les transports, le tourisme, la pêche et l’économie bleue. La Serbie se positionne pour sa part comme une porte d’entrée pour les entreprises tanzaniennes souhaitant accéder au marché européen.

Une coopération qui s’étend au transport aérien

Les deux parties ont également évoqué un renforcement de la coopération entre les compagnies aériennes Air Tanzania et Air Serbia. Cette annonce intervient un mois après la mise en place, en août, d’une commission mixte permanente entre la Serbie et le Zimbabwe, dans le cadre d’un rapprochement plus large de Belgrade avec plusieurs pays africains membres du Mouvement des non-alignés.

Les relations entre Belgrade et Dodoma s’appuient en partie sur cette appartenance commune au Mouvement des non-alignés, né dans les années 1960.