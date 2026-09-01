Kenya : la banque centrale approuve l’acquisition de jusqu’à 66 % de NCBA par Nedbank

L’opération annoncée par Nedbank en janvier reste conditionnée à l’achèvement de la transaction, malgré le feu vert réglementaire kényan.

La Banque centrale du Kenya a approuvé le 28 août 2026 l’acquisition de jusqu’à 66 % de NCBA Group PLC par Nedbank Group Limited et a précisé le 31 août que l’opération ne prendra effet qu’à l’achèvement de la transaction prévue entre les parties.

Nedbank avait annoncé le 21 janvier une offre portant sur environ 66 % de NCBA, valorisée à près de 13,9 milliards de rands et structurée à 20 % en numéraire et 80 % en nouvelles actions du groupe sud-africain.

NCBA Group recense sur sa page actionnariale le document d’offre de Nedbank, la circulaire adressée à ses actionnaires et une foire aux questions publiés entre le 4 et le 7 mai 2026. Le 4 août, Nedbank a en outre indiqué que des actionnaires représentant 79,9 % des titres en circulation avaient accepté l’offre, au-delà de son objectif de 66 %.

Business Daily Africa a rapporté que le règlement promis aux actionnaires de NCBA portait sur 23,2 milliards de shillings kenyans en numéraire et 46,63 millions d’actions Nedbank, avec un paiement annoncé sous 14 jours de Bourse après les dernières autorisations et conditions requises.