AS Roma : Gasperini écarte un départ de Manu Koné

Après le 4-0 contre Lecce, l’entraîneur a assuré qu’aucune offre officielle n’était arrivée et que le club ne voulait pas vendre.

Yves YAPO
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FOOTBALL
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Après la victoire 4-0 de l’AS Roma sur Lecce le 31 août, Gian Piero Gasperini a déclaré qu’il ne voyait pas Manu Koné partir et a présenté les rumeurs de départ comme une construction médiatique.

L’entraîneur a ajouté que la Roma n’avait reçu aucune offre officielle pour le milieu français et que les propriétaires n’étaient pas favorables à des ventes à moins de 24 heures de la fermeture du mercato.

Sur le site officiel du club, Gasperini a aussi expliqué vouloir attendre la fermeture du mercato le lendemain pour parler uniquement de football.

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