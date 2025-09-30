YouTube paie 22 M$ pour clore un litige avec Trump

En Brève

YouTube a accepté de verser 22 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par le président américain Donald Trump, intentées après la suspension de son compte par la filiale de Google à la suite de l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, selon un document judiciaire publié lundi 29 septembre. La plateforme vidéo en ligne devient ainsi la dernière à conclure un accord avec le président pour solder un contentieux ouvert en juillet 2021, après des règlements intervenus avec Meta et X (ex‑Twitter), rapporte l’AFP.