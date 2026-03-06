Yoann et Emmanuelle annoncent le décès de leur meilleur ami atteint d’une maladie incurable

Yoann et Emmanuelle, anciens candidats de l’émission L’amour est dans le pré, ont annoncé sur Instagram, le 5 mars, la disparition de leur proche ami Christophe, 52 ans, emporté par un cancer jugé incurable. Le couple, marié en décembre et parents d’une petite fille, a rendu public le deuil et la colère liés à cette perte, rappelant aussi l’engagement de la victime pour faire évoluer la loi sur la fin de vie.

Participants historiques de la « famille ADP », Yoann et Emmanuelle avaient été remarqués dès 2010 lors de la cinquième saison du programme diffusé sur M6. Yoann, alors âgé de 34 ans, avait rencontré Emmanuelle au moment du tournage ; depuis, le couple a construit une vie commune et fondé une famille. Leur mariage, célébré en décembre dernier, avait réuni plusieurs visages de l’émission, dont l’animatrice Karine Le Marchand.

Sur Instagram, le couple a exprimé sa peine en des termes forts : « Nous avons vécu beaucoup de choses en 16 ans, mais pas la tristesse et la colère liées au deuil, à la perte d’un être très cher. C’est une étape difficile mais nous savons la chance que nous avons d’être unis, que notre amour soit fort. Pour Christophe nous devons remonter la pente, honorer le fait d’être en vie, d’avoir des projets, nos filles, nos amis, notre famille et votre soutien à tous ».

Un engagement en faveur de la fin de vie et un large soutien

Le défunt, présenté par le couple comme Christophe Pauron, était médecin. Âgé de 52 ans, il était atteint d’un cancer qualifié d’incurable et s’était engagé publiquement sur la question de la fin de vie. Selon les informations diffusées par Yoann et Emmanuelle, Christophe a tenté, jusqu’à la fin, d’influer sur le débat législatif, allant jusqu’à écrire aux parlementaires pour faire connaître sa position et son combat.

Le témoignage publié par le couple souligne l’admiration face au comportement de Christophe durant sa maladie : « Nous sommes profondément bouleversés mais également admiratif devant le courage de notre Christophe qui essaie avec ses dernières forces d’éveiller les consciences », avait écrit Yoann, qu’il présente comme ami depuis quarante ans.

La publication du 5 mars fait suite à une première mise en lumière de la situation de Christophe le 19 février, lorsque Yoann et Emmanuelle avaient partagé sur Instagram un article du site Mediapart relatant son état et son action en faveur d’une évolution législative sur la fin de vie. Après l’annonce du décès, de nombreux messages de soutien ont afflué, émanant tant d’anonymes que d’anciens candidats de L’amour est dans le pré et de personnalités liées au programme.

Parmi les réactions publiques, l’animatrice Karine Le Marchand a adressé un court message de soutien au couple, leur écrivant : « Courage les amis« . Le message d’Yoann et Emmanuelle a mis en avant le rôle de l’entourage et de la communauté née autour de l’émission, ainsi que la volonté d’honorer la mémoire de leur ami et son engagement pour la fin de vie.