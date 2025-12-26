Yémen : séparatistes signalent des frappes saoudiennes sur leurs positions
L’Arabie saoudite, principal soutien du gouvernement yéménite, a mené vendredi des frappes aériennes contre des positions des séparatistes yéménites dans l’est du Yémen, a indiqué le Conseil de transition du Sud (STC), mouvement soutenu par les Émirats arabes unis, qui a précisé à l’AFP qu’il y avait eu trois frappes. La « chaîne indépendante d’Aden », proche des séparatistes, a rapporté sur les réseaux sociaux que « l’armée de l’air saoudienne a bombardé des positions des forces d’élite hadramites à Wadi Nahb, dans la province de Hadramout ». Les autorités saoudiennes n’ont pas immédiatement confirmé l’opération. Jeudi, Riyad avait appelé les séparatistes à restituer des territoires récemment pris, notamment dans l’Hadramout.
1 min de lecture
