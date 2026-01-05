Accueil En Brève Yémen : plus de 400 touristes bloqués à Socotra après l’annulation des vols

Lundi 5 janvier, des responsables locaux ont indiqué à l’AFP que plus de 400 touristes étaient bloqués sur l’île de Socotra, au Yémen, après l’annulation de leurs vols en raison des tensions qui affectent le pays depuis plusieurs jours. Yehya ben Afrar, adjoint au gouverneur de Socotra chargé de la culture et du tourisme, a confirmé l’interruption des liaisons aériennes, tandis qu’un représentant du gouvernement a chiffré à 416 le nombre de personnes retenues sur l’île, parmi lesquelles plus d’une soixantaine de ressortissants russes.