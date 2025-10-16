Yémen: les Houthis annoncent la mort de leur chef militaire

En Brève

Le chef militaire des rebelles houthis, le général Mohammed al-Ghamari, a été tué au Yémen dans une attaque attribuée à Israël, a annoncé jeudi 16 octobre le mouvement soutenu par l’Iran, sans fournir de précisions supplémentaires. Dans un communiqué, le groupe, engagé contre Israël et se positionnant en soutien au Hamas palestinien, décrit la mort du commandant comme survenue lors d’un « valeureux combat contre l’ennemi israélien ».

