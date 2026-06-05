Patrick Bruel : « Babar », « Le nymphomane », « Demi-baguette » attribués dans le milieu artistique

Patrick Bruel voit plusieurs de ses représentations annulées et sa présence publique réduite à la suite d’accusations et de témoignages visant le chanteur et comédien de 67 ans. La pièce Deuxième partie, affichée au théâtre Édouard VII jusqu’au 7 juin, a été interrompue le 3 juin après une mobilisation du collectif NousToutes devant la salle, pendant laquelle des manifestantes ont scandé « Pas de scène pour les violeurs ».

Par ailleurs, les concerts prévus les 16, 17 et 18 juin au Cirque d’Hiver — célébrant les 35 ans de l’album Alors regarde — ont été annulés, les billets devant être remboursés, et la société de production 14 Productions a annoncé, le 29 mai, l’annulation de la tournée estivale de l’artiste, évoquant un « souci d’apaisement et de responsabilité » afin de ne pas « troubler la sérénité » des festivals.

Visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, Patrick Bruel, qui se dit présumé innocent, nie les faits qui lui sont reprochés. Dans le milieu du spectacle, plusieurs témoignages et prises de parole pointent un comportement problématique et une mobilisation de professionnels pour limiter ses contacts avec certaines personnes.

Patrick Bruel : son comportement pointé du doigt depuis longtemps

La controverse a aussi des répercussions internes aux ensembles auxquels il appartenait. Bruel a annoncé son retrait de la troupe des Enfoirés et ne participera pas aux concerts qui seront enregistrés en janvier prochain, a précisé l’organisation. Selon une enquête de franceinfo, plusieurs confrères et consœurs auraient connaissance depuis longtemps de sa réputation.

Une ancienne professeure de la Star Academy, qui a souhaité conserver l’anonymat, est citée dans cette enquête : « Les gens qui disent tomber des nues sont des menteurs », affirme-t-elle, estimant que « tout le métier est au courant depuis toujours qu’il a un problème avec les femmes ». Ces propos illustrent la perception, au sein de certains cercles professionnels, d’un comportement connu de longue date.

Le reportage fait état de mesures particulières adoptées par des productions pour encadrer la présence de l’artiste : isolement de certaines personnes susceptibles d’être en contact avec lui et consignes adressées aux équipes. Des surnoms grivois auraient été employés dans le milieu pour évoquer l’artiste, tels que « Babar », « le nymphomane » ou « demi-baguette », mentionnant ainsi la manière dont certains professionnels désignaient son comportement.

Un témoignage rapporté à l’enquête décrit une consigne donnée lors d’un festival en 2019 : la production aurait « clairement demandé de ne pas laisser les bénévoles seules dans les loges le jour où il serait là ». Une salariée nommée Julie, qui travaillait sur cet événement, déclare par ailleurs qu’il « se baladait complètement nu » dans les couloirs, selon les informations publiées.