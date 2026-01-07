Accueil En Brève Yémen : le séparatiste Aidarous al‑Zoubaidi évincé du Conseil présidentiel pour « haute trahison »

Le président du Conseil présidentiel yéménite, organe exerçant le pouvoir exécutif internationalement reconnu, a annoncé mercredi 7 janvier la révocation pour « haute trahison » d’Aidarous al-Zoubaidi, en précisant que le chef des séparatistes du sud sera déféré « devant le procureur général » et accusé d’une série de crimes. À la tête du Conseil de transition du Sud (STC), Aidarous al-Zoubaidi a par ailleurs été déclaré en fuite mercredi 6 janvier alors qu’il devait se rendre à Ryad pour une conférence destinée à relancer les pourparlers de paix entre les différentes factions du pays. Les séparatistes du sud, soutenus par les Émirats arabes unis et accusés par l’Arabie saoudite de menacer la sécurité régionale, revendiquent la restauration d’un État indépendant sur le territoire de l’ancienne République démocratique et populaire du Yémen (1967-1990).