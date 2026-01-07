Accueil En Brève Yémen : la coalition saoudienne annonce des «frappes limitées» contre les séparatistes

Le mercredi 7 janvier 2026, la coalition menée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir mené des « frappes préventives limitées » contre les séparatistes du sud du Yémen, visant, selon son communiqué, à les empêcher d’étendre le conflit à d’autres régions du pays; la coalition ajoute que le chef séparatiste Aidarous al-Zoubaidi a « fui vers un lieu inconnu » et n’a pas embarqué dans l’appareil prévu pour le conduire en Arabie saoudite aux pourparlers de paix programmés ce même jour.