Yémen : la coalition saoudienne annonce des «frappes limitées» contre les séparatistes
Le mercredi 7 janvier 2026, la coalition menée par l’Arabie saoudite a annoncé avoir mené des « frappes préventives limitées » contre les séparatistes du sud du Yémen, visant, selon son communiqué, à les empêcher d’étendre le conflit à d’autres régions du pays; la coalition ajoute que le chef séparatiste Aidarous al-Zoubaidi a « fui vers un lieu inconnu » et n’a pas embarqué dans l’appareil prévu pour le conduire en Arabie saoudite aux pourparlers de paix programmés ce même jour.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires