Yémen : au moins quatre morts dans des frappes saoudiennes visant la province du chef séparatiste en fuite, selon les autorités locales
Au moins quatre personnes ont été tuées mercredi 7 janvier dans le sud‑ouest du Yémen, selon des sources hospitalières. Plus de 15 frappes saoudiennes ont visé la province du chef séparatiste du sud en fuite, Aidarous al‑Zoubaidi, a indiqué un responsable local à l’AFP sous couvert de l’anonymat. Ces attaques, menées dans le gouvernorat de Dhale (sud‑ouest), ont visé des dirigeants loyaux à Aidarous al‑Zoubaidi. Ce dernier, qui dirige le Conseil de transition du Sud (STC) et aspire à recréer un État dans le sud du Yémen, a été déclaré en fuite alors qu’il devait se rendre à Ryad pour participer à une conférence destinée à relancer les pourparlers de paix entre les différentes factions dirigeantes du pays.
1 min de lecture
