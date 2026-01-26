Wydad AC – Maniema Union : la « serviette gate » secoue le Maroc

Une semaine après la finale controversée de la CAN 2025, une nouvelle affaire de « serviette gate » a éclaté au Maroc lors de la rencontre de Coupe de la Confédération CAF opposant le Wydad AC à Maniema Union, dimanche 25 janvier 2026 à Casablanca, où des agents du stade ont tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe congolaise.

Le match, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF, s’est soldé par une courte victoire du Wydad Athletic Club (1-0). Outre le résultat sportif, un incident en marge de la rencontre a focalisé l’attention : des agents présents dans l’enceinte casablancaise ont cherché à retirer les serviettes utilisées par les membres de l’équipe visiteuse.

Selon les informations rapportées, la situation a été particulièrement marquante lorsqu’un des gardiens de Maniema Union s’est vu arracher sa serviette par ces agents. Cet acte a provoqué l’incompréhension et l’agacement du staff technique et des joueurs congolais, qui ont exprimé leur mécontentement face à ce geste intervenu durant la rencontre.

Répétition d’une polémique apparue lors de la CAN 2025

Ce nouvel épisode intervient exactement une semaine après la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, confrontation déjà marquée par une polémique similaire. Lors de cette finale, le gardien sénégalais Édouard Mendy avait été à plusieurs reprises dérangé par des tentatives de retrait de sa serviette, une situation qui avait contraint son coéquipier Yehvann Diouf à intervenir pour protéger l’équipement du joueur.

La répétition de ce type d’incidents, cette fois en compétition interclubs, a immédiatement relancé les discussions sur la gestion des équipements et sur l’organisation des rencontres au sein des stades marocains. Des observateurs et acteurs du football continental ont noté la similarité des scènes et s’interrogent sur les procédures appliquées par les responsables des enceintes sportives lors des matchs officiels.

Sur le terrain, la victoire du Wydad AC reste l’élément central du classement du groupe, mais l’affaire des serviettes a pris une place non négligeable dans le récit de la rencontre. Du côté de Maniema Union, le comportement des agents a été perçu comme une atteinte à la sérénité du vestiaire et à la préparation des joueurs durant la compétition.

À ce stade, aucun communiqué officiel des autorités de la CAF, du Wydad AC ou des organisateurs du stade n’a été rendu public pour préciser les motifs de ces interventions ni pour annoncer d’éventuelles sanctions ou mesures disciplinaires. La similitude avec l’incident de la CAN 2025 alimente néanmoins un débat sur les pratiques en vigueur et sur la nécessité, pour certains acteurs, d’une clarification des règles encadrant l’accès et la manipulation des effets personnels des équipes en compétition.