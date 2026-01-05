Accueil En Brève Washington envoie Steve Witkoff et Jared Kushner à Paris pour l’Ukraine

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront à Paris mardi 6 janvier pour une réunion des alliés de Kiev. Vingt-sept chefs d’État ou de gouvernement, pour l’essentiel européens, sont attendus dans la capitale française afin d’examiner les modalités opérationnelles des garanties de sécurité pour l’Ukraine dans le cadre d’un accord de paix avec la Russie. Parmi les participants figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz, l’Italienne Giorgia Meloni et le Canadien Mark Carney.