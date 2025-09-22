Washington dénonce des reconnaissances ‘symboliques’ de l’État palestinien

Les États-Unis, alliés proches d’Israël, ont critiqué dimanche 21 septembre la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays, qualifiant ces démarches de « mouvements pour la galerie » et appelant à une diplomatie sérieuse au Proche‑Orient. Un porte‑parole anonyme du département d’État a déclaré : « Nos priorités sont claires : la libération des otages, la sécurité d’Israël, ainsi que la paix et la prospérité pour toute la région, qui ne peuvent être garanties qu’en l’absence du Hamas. »