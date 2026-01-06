Vols suspendus à Alep, théâtre d’affrontements entre Kurdes et forces gouvernementales
Mardi 6 janvier, les autorités syriennes ont annoncé la suspension, pour 24 heures, des vols à destination et en provenance de l’aéroport d’Alep, à la suite d’affrontements meurtriers entre les forces kurdes et les forces gouvernementales. L’agence de presse officielle Sana rapporte que l’aviation civile a pris cette mesure en raison des violences et que les vols seront déroutés vers Damas.
1 min de lecture
