La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Algérie RD Congo

CAN 2025: l’Algérie éjecte la RDC et file en quart de finale

Avec un but de Boulbina  dans les prolongations, l’Algérie a disposé de la RDC (1-0) ce mardi en huitième de finale de la CAN 2025. Une précieuse victoire des Fennecs qui filent en quart de finale.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
0 vues
Des joueurs algériens célèbrent leur but
Des joueurs algériens célèbrent leur but
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

L’Algérie a arraché son billet pour les quarts de finale au terme d’un combat haletant face à la République démocratique du Congo. Longtemps indécise, la rencontre s’est finalement dénouée dans les tout derniers instants de la prolongation, lorsque Boulbina, fraîchement entré en jeu, a fait basculer le destin des Fennecs.

Alors que la séance de tirs au but se profilait, Vladimir Petkovic a tenté un dernier coup en lançant son dernier joker. Un choix payant. À la 119e minute, l’attaquant a su profiter d’un moment de flottement dans la défense congolaise pour inscrire l’unique but de la rencontre et libérer tout un peuple.

Grâce à ce succès arraché dans la douleur, l’Algérie poursuit son parcours dans cette CAN 2025 et retrouvera le Nigeria en quart de finale, le 10 janvier prochain à Marrakech. Pour la RDC, l’élimination est cruelle, mais les Léopards quittent la compétition avec les honneurs, après une prestation solide et pleine d’abnégation.

À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant