CAN 2025: l’Algérie éjecte la RDC et file en quart de finale

Avec un but de Boulbina dans les prolongations, l’Algérie a disposé de la RDC (1-0) ce mardi en huitième de finale de la CAN 2025. Une précieuse victoire des Fennecs qui filent en quart de finale.

L’Algérie a arraché son billet pour les quarts de finale au terme d’un combat haletant face à la République démocratique du Congo. Longtemps indécise, la rencontre s’est finalement dénouée dans les tout derniers instants de la prolongation, lorsque Boulbina, fraîchement entré en jeu, a fait basculer le destin des Fennecs.

Alors que la séance de tirs au but se profilait, Vladimir Petkovic a tenté un dernier coup en lançant son dernier joker. Un choix payant. À la 119e minute, l’attaquant a su profiter d’un moment de flottement dans la défense congolaise pour inscrire l’unique but de la rencontre et libérer tout un peuple.

Grâce à ce succès arraché dans la douleur, l’Algérie poursuit son parcours dans cette CAN 2025 et retrouvera le Nigeria en quart de finale, le 10 janvier prochain à Marrakech. Pour la RDC, l’élimination est cruelle, mais les Léopards quittent la compétition avec les honneurs, après une prestation solide et pleine d’abnégation.

