PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Voici quelques reformulations courtes et accrocheuses — même sens, sans point d’exclamation :1) L’Iran s’oppose à un corridor Azerbaïdjan–enclave soutenu par Donald Trump 2) L’Iran n’autorisera pas le corridor Azerbaïdjan–enclave appuyé par Trump 3) Corridor Azerbaïdjan–enclave soutenu par Trump : l’Iran dit nonVous préférez laquelle ?

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Voici quelques suggestions courtes et fidèles au sens :– Le Brésil déplore le plan israélien de prise de contrôle de Gaza – Le Brésil déplore le projet israélien visant à contrôler Gaza – Le Brésil regrette le plan d’Israël pour prendre le contrôle de Gaza – Brésil : désapprobation du plan israélien de contrôle de GazaVous...

Décès de l’astronaute américain Jim Lovell, commandant d’Apollo 13

Voici quelques propositions courtes et fidèles au sens :1. Niger annonce la nationalisation de la SML, exploitante de sa seule mine d’or 2. Nationalisation annoncée de la SML au Niger, exploitante de la seule mine d’or 3. Au Niger, la nationalisation de la SML annoncée pour sa seule mine d’or 4. Niger : nationalisation annoncée de...

Voici trois propositions courtes et accrocheuses — dites-moi si vous préférez un ton plus solennel ou plus poétique :1) Nagasaki : une cloche restaurée résonne pour le 80e anniversaire de la bombe atomique 2) Nagasaki : la cloche restaurée sonne pour commémorer 80 ans de la bombe atomique 3) Nagasaki : une cloche restaurée réveille le souvenir...

Voici quelques propositions courtes et accrocheuses :– Turquie : juillet, le mois le plus chaud depuis 55 ans – Turquie : juillet, chaleur record en 55 ans – Turquie : juillet bat un record de chaleur sur 55 ans

L’OTAN qualifie l’accord Arménie‑Azerbaïdjan de «pas en avant significatif»

Ukraine : Londres réunit samedi les responsables occidentaux de la sécurité

Voici quelques propositions courtes et accrocheuses — aucune ne change le sens :– Liban: explosion de munitions dans un site du Hezbollah tue plusieurs soldats – Liban: déflagration dans un dépôt du Hezbollah fait plusieurs morts parmi les soldats – Liban: explosion meurtrière dans un site du Hezbollah tue plusieurs soldats

Suggestion principale : – Macron réaffirme que l’avenir de l’Ukraine doit être décidé par les Ukrainiens avant la rencontre Trump-PoutineAlternatives courtes : – Avant Trump-Poutine, Macron : l’avenir de l’Ukraine doit être décidé par les Ukrainiens – Macron : l’avenir de l’Ukraine se décide par les Ukrainiens, avant Trump-Poutine

Ukraine : les Européens veulent faire pression sur Moscou avant Trump-Poutine

VOIR TOUS LES FLASHS

Un conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi 9 août que l’Iran n’accepterait pas la création d’un corridor dans le Caucase, projet soutenu par le président américain Donald Trump visant à relier l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. Ali Akbar Velayati, cité par l’agence Tasnim, a estimé que « la mise en œuvre de ce complot mettrait en danger la sécurité du Caucase du Sud » et affirmé que l’Iran agirait, avec ou sans la Russie, pour garantir cette sécurité. Il a ajouté que, selon Téhéran, la Russie serait également opposée à ce corridor pour des raisons stratégiques. De son côté, Moscou a salué comme « positive » la rencontre de Washington entre Arménie et Azerbaïdjan organisée par Donald Trump, jugeant que le projet d’accord conclu par leurs dirigeants pourrait « contribuer à la paix » dans le Caucase, tout en appelant Erevan et Bakou à engager un « dialogue direct, sans aide extérieure », selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!