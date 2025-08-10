Un conseiller du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi 9 août que l’Iran n’accepterait pas la création d’un corridor dans le Caucase, projet soutenu par le président américain Donald Trump visant à relier l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. Ali Akbar Velayati, cité par l’agence Tasnim, a estimé que « la mise en œuvre de ce complot mettrait en danger la sécurité du Caucase du Sud » et affirmé que l’Iran agirait, avec ou sans la Russie, pour garantir cette sécurité. Il a ajouté que, selon Téhéran, la Russie serait également opposée à ce corridor pour des raisons stratégiques. De son côté, Moscou a salué comme « positive » la rencontre de Washington entre Arménie et Azerbaïdjan organisée par Donald Trump, jugeant que le projet d’accord conclu par leurs dirigeants pourrait « contribuer à la paix » dans le Caucase, tout en appelant Erevan et Bakou à engager un « dialogue direct, sans aide extérieure », selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.