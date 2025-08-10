Le Niger a annoncé, vendredi 8 août, la nationalisation de la Société des Mines du Liptako (SML) par ordonnance du général Tiani, a indiqué un communiqué officiel; la SML détient deux permis d’exploitation aurifère, Samira Libiri et Boulondjounga. En 2019, la société d’État SOPAMIN avait cédé 80 % de ses actions au groupe McKinel, que les autorités nigériennes accusent aujourd’hui de manquements graves et qui, selon Niamey, ferait l’objet de dettes fiscales dans le pays. Parallèlement, Niamey a décidé de suspendre l’exportation de certaines substances minières — pierres précieuses, pierres semi‑précieuses et météorites — tout en précisant que des dérogations pourront être accordées, sur demande et au cas par cas.