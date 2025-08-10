Cinq soldats ont été tués samedi 9 août dans une explosion survenue lors d’une «opération de déminage» dans une installation militaire appartenant au Hezbollah, dans le sud du Liban, a indiqué une source anonyme. Selon cette source, l’explosion est intervenue alors que les militaires procédaient au retrait de munitions et d’engins non explosés laissés lors du conflit entre Israël et le Hezbollah, l’automne dernier. Dans un communiqué, la présidence précise que le président Joseph Aoun a contacté l’armée pour connaître les circonstances de cet «incident tragique», qui a fait plusieurs morts et blessés parmi les membres du régiment du génie engagés dans la neutralisation des munitions.