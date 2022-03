Vladimir Poutine est “un boucher” et ne doit “pas rester au pouvoir” selon Joe Biden

Le président américain Joe Biden a affirmé samedi 26 mars à Varsovie que son homologue russe Vladimir Poutine ne devait pas rester au pouvoir après avoir lancé l’invasion en Ukraine.

« Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », a lancé Joe Biden lors d’un discours au château royal de Varsovie, au ton particulièrement dur à l’égard du président russe Vladimir Poutine. S’adressant directement aux Russes, il a insisté sur le fait que ce n’est pas le peuple russe qu’il considère comme ennemi. « Permettez-moi de dire ceci si vous êtes capable de m’entendre – vous, le peuple russe, n’êtes pas notre ennemi », a-t-il déclaré.

« Je refuse de croire que vous accueillez favorablement le meurtre d’enfants et de grands-parents innocents ou que vous acceptez que des hôpitaux, des écoles, des maternités soient pilonnés par des missiles et des bombes russes. » « Cette guerre n’est pas digne de vous, peuple russe. Poutine peut et doit mettre fin à cette guerre », a encore martelé le président américain.

Le Kremlin a dénoncé lundi les commentaires « alarmants » du président américain Joe Biden qui a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de « boucher », en pleine offensive russe en Ukraine. « Cette déclaration est sans doute alarmante », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en soulignant que Moscou continuerait de suivre de manière « très attentive les propos du président américain ».

En visite samedi à Varsovie, le président américain Joe Biden s’en était pris violemment au maître du Kremlin, le qualifiant de « boucher » et jugeant qu’il ne pouvait « pas rester au pouvoir » après le début de l’offensive russe en Ukraine. La Maison Blanche a peu de temps après précisé qu’il n’avait pas appelé à un « changement de régime » en Russie.