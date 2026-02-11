Visas américains : les États-Unis expliquent leur nouvelle politique migratoire envers le Bénin

La question des visas américains s’impose aujourd’hui comme l’un des dossiers les plus sensibles dans les relations entre le Bénin et les États-Unis.

Lors d’une rencontre avec la presse tenue mardi 10 février 2026 à l’ambassade américaine à Cotonou, l’ambassadeur Brian Shukan a reconnu les inquiétudes suscitées par les récentes restrictions imposées aux ressortissants béninois.

Le diplomate a admis que ces mesures provoquent de vives préoccupations, aussi bien au Bénin que dans d’autres pays concernés. Il a toutefois rappelé que chaque État dispose du droit et de la responsabilité de protéger ses frontières, qualifiant ce principe de fondement de la souveraineté nationale.

En fin de mission au Bénin, Brian Shukan a expliqué que ces restrictions s’inscrivent dans une orientation plus large de la politique migratoire américaine. Selon lui, l’administration du président Donald Trump fait de la lutte contre la migration illégale une priorité centrale de son action.

Le Bénin figure parmi la vingtaine de pays africains soumis à des restrictions partielles sur l’octroi de visas américains. Dans ce cadre, les demandeurs béninois sont désormais tenus de verser une caution financière pouvant atteindre 15 000 dollars américains, soit un peu plus de 8 millions de francs CFA, avant l’obtention d’un visa d’entrée aux États-Unis.

Pour justifier cette décision, l’ambassadeur a évoqué des données statistiques avancées par les autorités américaines. Selon ces chiffres, plus de 12 % des visiteurs béninois dépasseraient la durée légale de leur visa touristique, tandis que ce taux dépasserait 36 % chez les étudiants. Des indicateurs qui, selon lui, ont pesé dans l’adoption de la nouvelle politique américaine à l’égard du Bénin.

Brian Shukan a néanmoins tenu à préciser que ces mesures ne sont pas figées. Il a indiqué qu’un mécanisme de réévaluation est en place, avec des entretiens réguliers visant à ajuster les listes de pays concernés et les restrictions appliquées.

Enfin, l’ambassadeur a souligné que des discussions sont en cours avec les autorités béninoises pour renforcer la coopération bilatérale sur les questions migratoires. Washington, a-t-il assuré, cherche à développer des partenariats plus solides, notamment dans la lutte contre la migration illégale, afin d’aboutir à des solutions durables et concertées.