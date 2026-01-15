Violences faites aux femmes: plus de 8 000 plaintes enregistrées depuis 2021, selon l’INF

Depuis 2021, l’Institut National de la Femme (INF) a enregistré 8 006 plaintes liées aux violences basées sur le genre, dont 998 ont donné lieu à des décisions de justice, a indiqué Le Matinal dans un bilan de l’institut rendu public récemment.

Ces chiffres, compilés sur plusieurs années, reflètent l’ampleur des violences physiques, psychologiques, économiques et sexuelles dont sont victimes des femmes à travers le pays. Ils montrent également que près d’une plainte sur huit aboutit à une décision judiciaire, une étape cruciale dans la reconnaissance et la réparation des préjudices subis.

L’INF, qui assure l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des victimes, s’appuie sur un réseau de partenaires institutionnels et associatifs pour faciliter l’accès à la justice et aux services de prise en charge. Outre la réception des plaintes, l’institut participe à des actions de sensibilisation et de prévention, visant à réduire l’incidence de ces violences dans les communautés.

Selon les responsables de l’INF, le traitement des dossiers implique une coordination étroite avec les autorités judiciaires, les services de sécurité et les organisations de défense des droits humains, afin d’assurer un suivi rigoureux des cas signalés. Cette synergie est jugée essentielle pour renforcer la protection des victimes et leur accès effectif à la justice.

Les données publiées confirment également une progression des saisines de l’institut au fil des années, signe d’une prise de conscience accrue des populations et d’une meilleure confiance dans les mécanismes de réponse aux violences.

L’INF appelle toutefois à des efforts soutenus pour accélérer le rythme des décisions judiciaires, à fin que les victimes puissent obtenir réparation dans des délais plus courts.