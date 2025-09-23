Violations de l’espace aérien de l’OTAN : l’Alliance demande à la Russie de cesser l’«escalade»

PAR PAYS
L’Alliance atlantique a appelé mardi 23 septembre à Bruxelles la Russie à cesser « l’escalade » après plusieurs violations récentes de l’espace aérien de l’OTAN par des avions et des drones, a indiqué un communiqué repris par l’AFP à l’issue d’une réunion de ses représentants. L’Alliance a estimé que la Russie porte « l’entière responsabilité » de ces incidents, qui risquent de provoquer une erreur d’appréciation, d’entraîner une escalade et de mettre des vies en danger, et a exigé la fin de tels agissements.

