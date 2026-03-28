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Europe

Vinicius ou Lamine Yamal: Romario a fait son choix

Séduit par l’explosion de Lamine Yamal, Romário a placé Lamine Yamal devant Vinícius Júnior, relançant le débat entre les deux cracks du football mondial.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Vinicius vs Yamal
Vinicius vs Yamal@Goal
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Le débat fait déjà rage. L’ancienne gloire du Brésil, Romário, a tranché entre deux des talents les plus excitants du moment : Lamine Yamal et Vinícius Júnior. Invité à se prononcer lors d’un échange avec Iker Casillas, la légende auriverde n’a pas hésité à afficher sa préférence pour le joyau du FC Barcelone. « Je choisirais Lamine », a-t-il affirmé sans détour. Avant d’ajouter : « J’aime beaucoup Yamal, il fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération. Je suis certain qu’il aura une carrière exceptionnelle. »

À seulement 18 ans, le prodige catalan ne cesse d’impressionner. Auteur d’une saison remarquée avec le Barça, il a largement contribué au sacre en Liga, devançant le Real Madrid. Une ascension fulgurante qui l’a également propulsé sur le podium du Ballon d’Or 2025, où il a terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé. De quoi nourrir encore davantage les comparaisons avec Vinícius, autre phénomène du football mondial, et relancer un duel générationnel déjà très attendu.



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